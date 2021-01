GHB-verslaafde Tilster zit vier keer achter het stuur

wo 20 januari 2021 15.57 uur

LEEUWARDEN - Tot vier keer toe zat een 27-jarige inwoner van Kootstertille in 2019 en vorig jaar een 27-jarige onder invloed van GHB en speed achter het stuur. Driemaal was dat in een auto, eenmaal werd hij aangehouden in een brommobiel. Bovendien reed de Tilster al die keren zonder geldig rijbewijs.

Intakegesprek met kliniek

Woensdag zei hij tegen rechter Monte van Capelle dat hij er helemaal klaar is met de GHB. Hij is verslaafd aan de drug en wil afkicken. Volgende week heeft hij een intakegesprek met een kliniek van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). “U zit er tot uw nek in, in de GHB. U vernielt eigenlijk uw hele leven en van de mensen om u heen”, zei de rechter.

Slingerend rijden

Dat kon de Tilster alleen maar beamen. En hij had ook nog eens zijn medeweggebruikers in gevaar gebracht, voegde officier van justitie Eelco Jepkema er aan toe. Verschillende mensen hadden de politie gewaarschuwd omdat ze de Tilster slingerend zagen rijden. "Levensgevaarlijk", aldus de officier.

Verslaving

"Dat je die verslaving niet kunt bedwingen is één ding. Maar dat je jezelf niet kunt bedwingen om in de auto te stappen is nog veel erger". Aldus Jepkema. Hij eiste een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, proeftijd drie jaar. De rechter nam de eis over, inclusief de bijzondere voorwaarden waar de officier mee op de proppen kwam.

Zes maanden achter de tralies

De Tilster moet zich melden bij de reclassering, hij moet meewerken aan een klinische opname voor de duur van maximaal een jaar en hij moet zich laten controleren op het gebruik van - verdovende - middelen. Na de klinische opname moet hij zich ambulant laten behandelen. Onttrekt hij zich aan een van die voorwaarden of aan allemaal, dan moet hij alsnog zes maanden achter de tralies, waarschuwde Van Capelle. Een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van drie weken werd omgezet in een werkstraf van 40 uur.