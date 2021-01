Boze patiënt gooit ruiten huisartsenpraktijk in

wo 20 januari 2021 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een ontevreden patiënt gooide op 7 oktober 2019 de ruiten in van een huisartsenpraktijk in Gorredijk. De man was boos omdat hij zijn medicijnen niet kreeg. Woensdag moest hij voor de rechter verschijnen.

Medicijnen

De verdachte, een 55-jarige inwoner van Gorredijk, had eerst met de spoedlijn van de praktijk gebeld: hij wilde zijn medicijnen. Dat kon de medewerkster niet buiten de huisarts om doen, maar daar nam de verdachte geen genoegen mee. Even later kwam hij naar de praktijk en kreeg hij hetzelfde te horen als eerder via de telefoon.

Emmer met stenen gevuld

De man was woest: hij sloeg met zijn vuisten op de balie en smeet een stoel tegen een tussendeur. Buiten pakte hij een emmer van een bouwplaats en vulde die met stenen. Terwijl de medewerkster 112 belde, hoofde ze glasgerinkel. De Gorredijker had twee ramen kapot gegooid.

Brief niet ontvangen

Hij kreeg een toegangsverbod. Dat was hem per brief toegestuurd, maar het was voor de rechter en de officier van justitie niet duidelijk of de man de brief daadwerkelijk had ontvangen. De verdachte zei zelf dat hij de brief nooit had gezien. Hij werd dan ook vrijgesproken van punt twee op de dagvaarding: overtreding van het toegangsverbod, op 19 november 2019.

Geen strafbare bedreiging

De rechter oordeelde dat hij zich wel schuldig had gemaakt aan bedreiging van een van de huisartsen. Op dezelfde dag had hij gezegd dat hij de arts na zijn werk op zou wachten. “En dan pak ik je”, had de verdachte eraan toegevoegd. De rechter passeerde het verweer van advocaat Ersen Albayrak. Die opperde dat er geen sprake was geweest van een strafbare bedreiging.

Bosje bloemen gebracht

In de hele context was dat wel degelijk het geval, vond rechter Klaas Bunk. De verdachte zou inmiddels zijn excuses hebben aangeboden. Hij zou zelfs een bosje bloemen naar de praktijk hebben gebracht. “Ik ben geen boze man”, zei de Gorredijker. Volgens Albayrak is er een soort tussenoplossing gevonden en wordt zijn cliënt nu elke drie weken door zijn huisarts gebeld, om te horen hoe het met hem gaat.

Particuliere beveiliging

Officier van justitie Riemke van der Zee eiste een werkstraf van 40 uur. De arts had zich volgens de officier wel degelijk bedreigd gevoeld. De huisartsenpraktijk zag zich zelfs genoodzaakt om een tijdje particuliere beveiliging in te schakelen. De rechter maakte er een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur van. Bunk plaatste de Gorredijker onder toezicht van de reclassering. De man moet ook een ambulante behandeling ondergaan.