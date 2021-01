Echtpaar Runia-Van der Veen 60 jaar getrouwd

wo 20 januari 2021 14.00 uur

MûNEIN - Op dinsdag 19 januari was het 60 jaar geleden dat het echtpaar Runia-Van der Veen in het huwelijksbootje stapten. Speciaal voor dit diamanten huwelijk kwam burgemeester Gebben woensdag langs om ze te feliciteren met deze bijzondere dag. Natuurlijk deed hij dit op gepaste afstand.

Het echtpaar trouwde in het gemeentehuis van Burgum en woonden het eerste jaar van hun huwelijk in bij de ouders van meneer. Inmiddels wonen ze alweer 59 jaar in een 2-onder-éénkap woning in Mûnein. Waarschijnlijk zullen ze net geen 60 jaar in hetzelfde huis wonen want eind dit jaar worden de woningen afgebroken. Het echtpaar wacht momenteel op een appartement in Heemstra State.

Het echtpaar Runia-Van der Veen kreeg drie kinderen, twee dochters en een zoon. Inmiddels is de familie uitgebreid met 5 pake- en beppesizzers, 3 oerpake- en beppesizzers en 1 oer-oerpake- en beppesizzer. Het afgelopen jaar was zwaar. Er was veel verdriet in de familie door het verlies van hun schoonzoon en zwager.

De heer Runia heeft diverse werkzaamheden gedaan. Hij heeft bij een bakker gewerkt, later als chauffeur bij Mulder op de brea-auto. Ook heeft hij bij de Pleats in Burgum gewerkt en later nog bij de gemeente Tytsjerksteradiel bij de zwembaden. Mevrouw Runia-Van der Veen stopte na haar trouwen met werken, zoals dat toentertijd ging. Later toen de kinderen groter waren, is ze weer gaan werken. Ze heeft diverse kantoorbanen gehad o.a. bij de gemeente in Smallingerland. Daarna heeft ze bij de kassa gestaan bij de zwembaden in Burgum en Gytsjerk. Het echtpaar heeft hun werkzame leven afgesloten bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het echtpaar deed vrijwilligerswerk bij de werkgroep Roemenië. Ze zijn 4x met de werkgroep afgereisd naar dit land. Ze hebben samen veel gekampeerd in Europa, eerst met de tent, toen met de vouwwagen en later met de caravan. Dit vonden ze prachtig. Het echtpaar verveelt zich nooit. Ze mogen graag wandelen en zomers te fietsen. Daarnaast mag mevrouw graag scrabbelen op de computer en meneer vindt het leuk om sudokupuzzels op te lossen. Ook lezen ze graag boeken.