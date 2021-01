Gemeente evalueert jaarlijks met zorgclub Carins

wo 20 januari 2021 12.08 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland gaat jaarlijks met zorgorganisatie Carins in Drachten evalueren. Het gros van de raadsleden heeft daar behoefte aan. Smallingerlands Belang en ELP willen graag de vinger aan de pols houden. Tijdens een discussie in Het Debat dinsdagavond liet Johanna Mast-Nikkels weten dat "het lijkt alsof Carins meer de regie in handen heeft dan de gemeente. Wij willen graag bijsturen waar het nodig is". Het gros van de raadsleden was tegen de voorgestelde tweejaarlijkse evaluatiegesprekken met de pas opgerichte zorgorganisatie, die vanwege aanloopproblemen lange tijd lange wachtlijsten kende.

Niet alle raadsleden waren direct overtuigd van de noodzaak van een jaarlijks gesprek. "Het kan ook averechts en benauwend werken. Als gemeenteraad moeten we vertrouwen in onze ambtenaren hebben en er niet zo bovenop willen zitten", vond Piet Lesterhuis van GroenLinks, die op zich wel degelijk benieuwd is naar de prestaties van Carins. ChristenUnie-raadslid De Jong had er geen moeite mee dat met een jaarlijks evaluatiegesprek de contacten met Carins worden aangescherpt. "Zeker in deze fase moeten we meer grip op de situatie krijgen." Hij had de CDA-fractie aan zijn zijde. "Aanscherping en duidelijkheid neemt de onrust weg", aldus christendemocrate Corrie Ponne. VVD-raadslid Marco Molhoek schaarde zich in de rij van voorstanders van een jaarlijks gesprek: "Twee jaar is net iets te lang."

Enthousiasme was er onder de gemeenteraadsleden ook over de samenwerking met de WMO-adviesraad en Carins. Naar aanleiding van een vraag van vice-voorzitter Jan van Kampen had Carins-directeur Tjally Otter-Hoekstra toegezegd om periodiek met elkaar om tafel te gaan. In de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is die toezegging ook met zoveel woorden vastgelegd.