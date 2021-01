Vluchtende motorrijder was 36-jarige Heerenvener

wo 20 januari 2021 11.49 uur

HEMRIK - De man die maandagavond met zijn motor onderuit ging tijdens een vluchtpoging voor de politie, is een 36-jarige man uit Heerenveen. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. De man was bovendien onder invloed van drugs, zo wees een speekseltest uit.

De motorrijder kwam op de A7 bij Drachten in het vizier van een onopvallende politieauto omdat het achterlicht van de motor niet brandde. De man sloeg op de vlucht en tijdens de achtervolging werden snelheden van boven de 200 km/u gehaald. De man vluchtte richting Beetsterzwaag en reed daar met veel te hoge snelheid door het centrum en sloeg de Poostweg op. Op de Poasen te Hemrik verloor de man de macht over het stuur en kwam hij ten val.

Het rijbewijs van de man was sinds begin 2019 ongeldig vanwege herhaaldelijk rijden onder invloed. Tevens was de man in bezit van harddrugs. Hij is aangehouden en ingesloten voor verder verhoor en onderzoek. De man is aangehouden voor het rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag, rijden met ongeldig verklaard rijbewijs en bezit harddrugs.