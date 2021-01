Uitbreiding skatepark Drachten dit jaar los

wo 20 januari 2021 11.34 uur

DRACHTEN - De uitbreiding en renovatie van Skatepark Drachten gaat dit jaar los. Volgens wethouder Felix van Beek van Smallingerland staan de ambtenaren te trappelen om aan de slag te gaan. Hetzelfde geldt voor de initiatiefnemers, die de plannen alweer een paar jaar geleden als burgerinitiatief op tafel legden. Wethouderswisselingen en langdurige afwezigheid van de verantwoordelijk ambtenaar zorgden voor vertraging. Een totaalbedrag van 200.000 euro ligt nu op tafel, de uitwerking van de plannen moet dit jaar plaatsvinden.

Jaarlijks maken meer dan 12.000 jongeren gebruik van de skatebaan in het Slingepark in Drachten en "dan is renovatie en uitbreiding wel nodig", constateerde ELP-raadslid Gatso Lamsma. Tijdens Het Debat dinsdagavond zei hij blij te zijn dat nu eindelijk een begin met de werkzaamheden kan worden gemaakt. Hij benadrukte dat de gebruikers wel goed bij de plannenmakerij betrokken moeten worden. De uitbreiding van de skatebaan behelst zo'n 600 m2.

Sporttoestellen

Tijdens de behandeling van de nota Speels Genoeg, die allerlei zaken op sportgebied in Smallingerland regelt, informeerde D66-raadslid Roy Postma naar de mogelijkheid om tijdelijk fitness- en speeltoestellen in de open lucht te plaatsen. Vanwege de coronacrisis is er naar zijn idee voldoende belangstelling onder de inwoners om in de buitenlucht extra te bewegen. Hij ziet dat ook aan de drukte bij fitnessvoorzieningen in Drachten. Wethouder Felix van Beek zegde toe om het idee door te sluizen naar het gemeentelijk Sportbedrijf Drachten, die daar verantwoordelijk voor is.