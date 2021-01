Drugsdealer (18) in Dantumadiel opgepakt

di 19 januari 2021 19.21 uur

DAMWâLD - Een 18-jarige drugsdealer uit de gemeente Dantumadiel is vrijdag 15 januari door de politie opgepakt. De jongeman wordt verdacht van de handel in verdovende middelen.

Er was bij de politie informatie binnengekomen dat de verdachte zich veelvuldig bezig hield met het verkopen van (soft) drugs, waaronder het verkopen aan minderjarigen. Na de aanhouding heeft er een zoeking in de woning van de verdachte plaatsgevonden. De politie trof een handelshoeveelheid drugs aan. Na onderzoek bleek dat de man al geruime tijd drugs verkocht. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.