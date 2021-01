Bosje tulpen voor alle inwoners Munnekezijl

di 19 januari 2021 15.31 uur

MUNNEKEZIJL - Alle inwoners van Munnekezijl werden op 'blue monday' verrast met een bosje tulpen. Vrijwilligers gingen langs alle 250 huishoudens om iedereen op deze 'trieste dag' een hart onder de riem te steken.

Voor deze datum was gekozen omdat de blue monday als de meest depressieve dag van het jaar bekend staat en natuurlijk is iedereen wel toe aan een klein lichtpuntje in deze tijd. Dit alles werd georganiseerd door het Plaatselijk Belang Munnekezijl, Ijsvereniging de Lauwers, dorpshuis de Schans, de Oranjecommissie, de Sinterklaascommissie en Stichting Muntjepop. Er waren 8 vrijwilligers die de bloemen door het dorp brachten.

