24 liggers van 123 ton op transport naar Groningen

ma 18 januari 2021 21.05 uur

KOOTSTERTILLE - Bij Haitsma Beton in Kootstertille is maandagavond gestart met een bijzonder transport. Er worden deze week 24 liggers van elk 123 ton naar Groningen vervoerd. Ze zijn bestemd voor een viaduct in de A28 ten zuiden van Groningen stad. Het eerste transport vertrok maandag om 20.30 uur vanuit Kootstertille.

De eerste liggers werden maandagavond vervoerd. In totaal zijn er drie avonden nodig. Per transport wordt één ligger met een lengte van 43 meter vervoerd. De totale combinatie (inclusief transport) is 58 meter lang en weegt 186 ton. De A28 wordt 's avonds om 22.00 uur afgesloten zodat de liggers met 700 ton kranen geplaatst kunnen worden.