Fietser aangereden op De Steven in Drachten

ma 18 januari 2021 17.52 uur

DRACHTEN - Een fietser is maandag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op De Steven in Drachten. Zowel de politie als ambulance kwamen om 17.15 uur ter plaatse.

De fietser raakte gewond aan zijn been en is behandeld door het ambulancepersoneel. Een voorrangsfout is vermoedelijk de oorzaak van het ongeval.

