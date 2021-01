Brandweer rukt uit voor sissend geluid uit bandenpomp

ma 18 januari 2021 16.25 uur

OPEINDE - Een sissend geluid uit een bandenpomp deed maandagmiddag de brandweer van Drachten uitrukken. Bij tankstation tanQ you aan de Kommisjewei in Opeinde was het sissende geluid gehoord. Men dacht dat er mogelijk sprake was van een gaslekkage.

De politie probeerde de situatie rondom het tankstation veilig te stellen door al het doorgaande verkeer tegen te houden. Na aankomst van de brandweer werd snel duidelijk dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. De brandweerlieden hebben de bandenpomp provisorisch gerepareerd en met ducktape vastgezet.

