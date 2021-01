Dronken scooterrijder knalt tegen tunnelwand

ma 18 januari 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (29) kwam met zijn scooter lelijk ten val, toen hij op 11 juli vorig jaar op de Bûtewei bij Ureterp door een tunnel reed. De man en zijn passagier werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bijrijder was met het hoofd op het wegdek gevallen. Waarschijnlijk was de scooter in een geul naast de weg terechtgekomen en tegen de zijwand geknald.

Vijf keer teveel

Er bleek ook drank in het spel te zijn. In het ziekenhuis werd bloed afgenomen van de Drachtster. Na onderzoek bleek dat de man maar liefst bijna vijf keer meer alcohol in zijn bloed had dan is toegestaan - ongeveer 1000ug/l. Hij verklaarde dat hij bier en cola-beerenburg had gedronken.

Lagere straffen voor scooter

Hij was toch maar gaan rijden omdat zijn bijrijder nog meer drank op had. De Drachtster kreeg een boete van 750 euro en een rijontzegging van zeven maanden. De straffen voor dronken rijden op een scooter vallen iets lager uit dan wanneer het een automobilist betreft.