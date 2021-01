16 mensen positief getest uit 400 testen

ma 18 januari 2021 12.38 uur

SURHUISTERVEEN - Van de 402 zorgmedewerkers en bewoners van 't Suyderhuys in Surhuisterveen zijn 16 mensen positief getest. De uitslag werd maandag bekendgemaakt door de GGD Fryslân. De testen werden zaterdag hoofdzakelijk uitgevoerd bij de testlocatie in Drachten. Het gaat om vier bewoners, vier naasten en acht zorgmedewerkers.

Tot het extra onderzoek was besloten nadat bij enkele positief geteste bewoners van ’t Suyderhuys de besmettelijke Britse variant was aangetroffen. Het onderzoek geeft voorlopig geen aanleiding tot verder grootschalig onderzoek naar verspreiding van het coronavirus. GGD Fryslân gaat er vanuit dat de vier bewoners, acht personeelsleden en vier nauwe contacten die positief testten allen de Britse variant bij zich

dragen. Hier doet GGD Fryslân geen vervolgonderzoek naar: voor het ziektebeeld en de behandeling is er geen verschil met het ‘normale’ coronavirus.

Liever richt GGD Fryslân de aandacht op waar de Britse variant nog meer kan zijn in de provincie, om zo de verdere verspreiding op het spoor te komen en in te dammen. Hiervoor laat de GGD deze week 30 monsters van positieve tests uit zorginstellingen onderzoeken en 60 monsters uit alle delen van de provincie. Om de Britse variant van het virus tegen te gaan, roept GGD Fryslân op de bestaande maatregelen na te blijven leven: houd afstand, blijf thuis bij klachten en laat je testen.

In totaal is het coronavirus nu bij 49 bewoners en 63 medewerkers van ’t Suyderhuys aangetroffen. Helaas zijn er inmiddels 6 bewoners aan het virus overleden. "We staan voor een grote uitdaging, maar krijgen hulp van collega-instellingen. Waar we enorm blij mee zijn. We zien een enorme drive bij onze medewerkers KwadrantGroep-breed en ook bij de collega-instellingen, om elkaar te helpen en bij te springen. Dat is enorm mooi

om te zien", aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur van KwadrantGroep.