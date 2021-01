Crystal meth werd gemaakt in drugslab in Miedum

ma 18 januari 2021 10.52 uur

MIEDUM - Zondagmiddag 17 januari is bij een inval in een loods aan de Canterlânswei een compleet ingericht drugslab aangetroffen. Het lab, dat niet in werking was, bleek ingericht voor de productie van crystal meth. In het drugslab werd een nog onbekende hoeveelheid grondstoffen voor de productie van methamfetaminen aangetroffen.

Bij de politie was informatie binnengekomen dat in de loods op deze locatie drugs zouden worden geproduceerd. Een 61-jarige man werd aangehouden bij de actie. Het laboratorium wordt ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling. Dit begint maandagmorgen 18 januari. Het politieonderzoek is zondagmiddag al gestart.