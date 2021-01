Spookrijder is 48-jarige man uit Heerenveen

zo 17 januari 2021 10.59 uur

OPEINDE - De spookrijder die zaterdagavond actief was op de Wâldwei (N31) tussen Leeuwarden en Drachten is een 48-jarige man uit Heerenveen. De man botste tussen Nijega en Opeinde op twee auto's. De politie wist de man ter plaatse aan te houden. Er is een bloedproef afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed auto heeft gereden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en in de loop de avond mocht de man weer huiswaarts keren.

Hoe het ongeval precies is gebeurd is, is vooralsnog een raadsel. Langere tijd werd er melding gedaan van een spookrijder tussen Leeuwarden en Drachten. De automobilist is op een zeker moment gekeerd. Waar en hoe blijft vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.