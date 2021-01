Spookrijder crasht op meerdere auto's op N31

za 16 januari 2021 17.56 uur

NIJEGA - Op de N31 tussen Nijega en Drachten is rond 17.30 een spookrijder op meerdere auto's gebotst. De spookrijder is inmiddels aangehouden. Het is op dit moment niet bekend niet bekend of er gewonden zijn. Vooralsnog lijkt het er op dat de spookrijder drie andere voertuigen heeft geraakt.

De politie heeft de Wâldwei van Nijega naar Drachten afgesloten voor verkeer. Dit om onderzoek te kunnen doen en te bepalen hoeveel gewonden er zijn.

