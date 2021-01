Ziekenhuis Nij Smellinghe beperkt bezoek

za 16 januari 2021 16.02 uur

DRACHTEN - Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten staat vanaf maandag a.s. minder bezoek toe bij patiënten. Het maximum staat vanaf dan op één bezoeker per dag. De maatregel moet het risico op verspreiding van het coronavirus verminderen.

Patiënten die geveld zijn door het coronavirus kunnen ook bezoek ontvangen maar dan op afspraak. Voor de kraam- en kinderafdeling, intensive care, eerste harthulp en hartbewaking geldt een aparte regeling. Ook het MCL in Leeuwarden staat maar één bezoeker toe.