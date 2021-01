Vier bewoners overleden, 't Suyderhuys in lockdown

vr 15 januari 2021 18.56 uur

SURHUISTERVEEN - Vier bewoners van het 't Suyderhuys in Surhuisterveen zijn overleden als gevolg van het coronavirus. KwadrantGroep heeft besloten om in lockdown te gaan. Bewoners mogen wekelijks nog éénmaal bezoek ontvangen.

De uitbraak van het coronavirus in 't Suyderhuys haalde de landelijke media omdat er ook sprake is van de Britse variant. Deze variant is besmettelijker. Van 45 bewoners is vastgesteld dat ze in elk geval besmet zijn met het coronavirus. Meer onderzoek moet duidelijk maken hoeveel mensen de Britse variant hebben. Onder de medewerkers is het aantal besmettingen gestegen tot boven de 50.

Extra testen

Vrijdag zijn 63 bewoners van 't Suyderhuys, die eerder negatief hebben getest, opnieuw (preventief) getest. GGD Fryslân gaat zaterdag ruim 400 zorgmedewerkers testen op de testlocatie in Drachten. Het betreft 255 zorgmedewerkers die de afgelopen drie weken in contact zijn geweest met kwetsbare bewoners. Het betreft ook medewerkers van de Thuiszorg en losse medewerkers zoals artsen en fysiotherapeuten.

Testen op Brits virus

Na intensief bron- en contactonderzoek wordt ook gericht gezocht naar de Britse variant van het virus. Vrijdag zijn 20 monsters van positief besmette mensen die een link hebben met ’t Suyderhuys geselecteerd voor onderzoek. Meteen hierna onderzoekt de GGD Fryslân de verspreiding van de Britse variant in heel Friesland. Hiervoor wordt een kleine representatieve steekproef gedaan met 60 monsters van onlangs besmette personen. Vanwege beperkte laboratoriumcapaciteit is een grootschaliger onderzoek niet mogelijk.

Vervolgstappen vanaf maandag

De uitslagen van de testen zijn begin volgende week binnen. Aan de hand hiervan kan GGD Fryslân gerichte vervolgstappen zetten. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de Britse variant bijna niet voorkomen, dan kan alle inzet op Surhuisterveen en omgeving worden gezet. Bij dergelijke onderzoeken in Brabant en Gelderland bleek minder dan 1 procent van de besmette personen drager van de Britse variant. In de regio Rotterdam was dit 5 procent.

Voor vragen van inwoners en organisaties is de advieslijn beschikbaar: 088-2299333.