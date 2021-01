Vaccineren zorgpersoneel gestart in Leeuwarden

vr 15 januari 2021 12.22 uur

LEEUWARDEN - GGD Fryslân is vrijdagochtend gestart met het vaccineren van personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd prikt de GGD dagelijks 325 zorgmedewerkers. Dit aantal kan oplopen als er meer vaccin beschikbaar komt.

In de priklocatie in WTC Expo in Leeuwarden is ruimte voor ruim 3000 vaccinaties per dag.