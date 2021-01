D'diel, Achtkarspelen en T-diel corona-'hotspots'

vr 15 januari 2021 10.31 uur

BURGUM - In Friesland zijn in de afgelopen week 1523 Covid-19 besmettingen vastgesteld. De 'lockdown' heeft een klein beetje effect, een week ervoor waren er 1697 besmettingen.

De gemeentes Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kennen in verhouding de meeste besmettingen. De oorzaak hiervan is mede het feit dat er in deze gemeentes meerdere zorgcentra staan. Omgerekend naar 100.000 inwoners, waren in Dantumadiel 433 besmettingen, Achtkarspelen 423 en Tytsjerksteradiel 358 besmettingen.