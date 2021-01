Stroomkabel Net op Zee niet naar Burgum

do 14 januari 2021 17.24 uur

BURGUM - De locatie van de centrale van Burgum wordt niet gebruikt als aansluitpunt voor een groot windmolenpark in de Waddenzee. Dit park moet bekabeld worden en al enige tijd was er sprake dat deze kabel vanaf de kust naar Burgum gegraven zou worden. Burgum was één van de opties. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakte donderdag bekend dat zij kiest voor de Eemshaven. Het vaste land van Friesland blijft daardoor helemaal buiten schot. Als het plan doorgaat, wordt de kabel wel onder Schiermonnikoog gegraven.

De gemeentelijke politiek wil nu kijken wat mogelijk is in het gebied van de Engie Centrale. De centrale wordt namelijk alleen nog actief gebruikt bij zogenaamde onbalans in het hoogspanningsnet. Op 2 juli 2020 is door de gemeenteraad al unaniem een motie aangenomen met het verzoek aan wethouder Tytsy Willemsma om met de directie van Engie te gaan praten over de toekomst van de Centrale. De PvdA kwam met deze motie. De partij zou het gebied bijvoorbeeld willen gebruiken voor dagrecreatie.

De PvdA zal de wethouder in de raadsvergadering van 21 januari vragen naar de resultaten van dat overleg met Engie.