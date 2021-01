Voormalig Fritech-pand verkocht aan Slagman

do 14 januari 2021 15.28 uur

BUITENPOST - Het leegstaande voormalige Fritech-pand aan de Kerkstraat is verkocht. Deurwaarder Slagman wordt de nieuwe eigenaar. De nieuwe plek is geschikt voor Slagman omdat de deurwaarder behoefte had aan een ruimte met een loketfunctie.

Het pand werd in de jaren '80 gebruikt als postkantoor.