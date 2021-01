'Drukke kruispunten in Harkema moeten veiliger'

do 14 januari 2021 13.06 uur

HARKEMA - De kruisingen tussen de N369 en de Reitsmastrjitte en de Betonwei moeten veiliger worden gemaakt. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt zich zorgen over de drukke kruispunten. Er vinden regelmatig ongevallen plaats waarbij voertuigen met elkaar in botsing komen.

De FNP wil weten of het college van B en W in gesprek is met de provincie Fryslân. De twee kruispunten liggen deun op elkaar en één kruising is provinciaal en de andere betreft een gemeentelijke kruising. Mogelijk kan de provincie meebetalen om bijvoorbeeld een ovonde te realiseren, zo denkt de FNP. Plaatselijk Belang in Harkema zou ook een wens hebben voor een veilig kruispunt.