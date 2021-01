Ruim 6000 euro schade tijdens jaarwisseling

do 14 januari 2021 12.04 uur

BURGUM - Tijdens de jaarwisseling is er voor 6100 euro schade ontstaan in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bedrag is lager dan vorig jaar, toen was er een schade van 6500 euro. De gemeente laat weten dat zij er samen met de politie alles aan doen om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de schade.

De brandstichters van de personenauto in Garyp zijn inmiddels bekend bij de politie en aangehouden. Andere opvallende zaken waren een in brand gestoken auto nabij het aquaduct tussen Garyp en Sumar. Verder moesten vooral enkele tientallen prullenbakken, straatnaambordjes en containers het ontgelden.