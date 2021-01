Schoorsteenbrand aan de Excelsior in Drachten

do 14 januari 2021 10.26 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd woensdag om 23.40 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Excelsior in Drachten. De bewoners zaten in de woonkamer, toen ze plotseling de kachelpijp en gevel rood zagen opgloeien. De brandweer werd gelijk gebeld.

De brandweer kwam ter plaatse met een hoogwerker. De brandweer heeft bij de open haard gekeken. Daar werd geen oorzaak van het opgloeien gevonden. Met een veger is de schacht vanuit de hoogwerker schoongemaakt om zeker te zijn dat er niks meer in kon branden. De schoorsteen was pas geleden door een professionele schoorsteenveger gereinigd. Na een klein half uur kon de brandweer retour naar de kazerne. Er raakte niemand gewond.