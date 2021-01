Drachten: voordeur opgeblazen met zwaar vuurwerk

do 14 januari 2021 10.10 uur

DRACHTEN - Een bewoner aan de Melkkelder in Drachten schrok zich woensdagavond een hoedje. De man hoorde omstreeks 21.45 uur een geluid en besloot poolshoogte te nemen. Bij het openen van de voordeur ontplofte een zwaar stuk vuurwerk. Vermoedelijk cobra.

Het dubbel glas in de voordeur raakte door de knal zwaar beschadigd. Ook moest een tuinbank het ontgelden. "Het is een geluk dat er geen gewonden zijn gevallen." zo constateerde de politie later. De bewoner deed aangifte en de politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden via 0900-8844.