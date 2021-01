Auto botst tegen boom bij Munnekezijl

do 14 januari 2021 09.32 uur

MUNNEKEZIJL - Bij een eenzijdige aanrijding op de Stadsweg (N388) tussen Munnekezijl en Lauwerzijl is donderdagochtend één persoon gewond geraakt. Het ongeval vond omstreeks 6.25 uur plaats. Een automobilist was in een flauwe bocht tegen een boom gereden. Mogelijk is gladheid de oorzaak van het ongeval.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en het Mobiel Medisch Team, kwamen ter plaatse. De hulpdiensten hebben zich ontfermd over de inzittenden. Bij het ongeval waren meerdere personen betrokken. Eén persoon is uiteindelijk gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd tijdens het incident afgesloten voor het verkeer. De politie (VOA) heeft ter plaatse onderzoek gedaan om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Een berger heeft de auto afgevoerd.

