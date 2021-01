Schuurtje uitgebrand in Kollum

wo 13 januari 2021 07.17 uur

KOLLUM - Een schuurtje achter een woning is woensdagochtend in vlammen opgegaan aan de Van Bootsmalaan in Kollum. Bij aankomst van de brandweer stond het schuurtje volledig in brand.

De brandweer werd net voor half zeven opgeroepen voor de brand. Bij de brand waren enkele knallen te horen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.

De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond.

