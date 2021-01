Wraak om seksadvertentie loopt uit de hand: eis 6 jaar

di 12 januari 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 5 en 6 jaar cel geëist tegen een 46-jarige Leeuwarder en 29-jarige inwoonster van Grou. Volgens het OM heeft het tweetal zich in de zomer van 2019 schuldig gemaakt aan medeplegen van een poging tot moord op een toen 34-jarige inwoner van Kootstertille.

Seksadvertentie die niet bestond

Het draaide allemaal om, naar later bleek, een seksadvertentie die niet bestond. De verdachten hebben de Tilster de bewuste nacht naar de woning van de Grouse gelokt. De Grouse dacht dat hij achter een seksadvertentie in de Kollumer Courant zat waarin haar naam zou zijn genoemd. Ze was ‘s avonds eerst gebeld door een vrouw - 'Geile Gerda' - en vervolgens een paar keer door mannen die seks met haar wilden. Later bleek dat het om een grap ging.

'Ik ben dronken en eenzaam'

De Grouse dacht dat de Tilster achter de advertentie zat, hij was de enige uit de Wâlden die zij kende. De Tilster moest eerst naar de woning gelokt worden, waarna de Leeuwarder hem een lesje zou leren. Uit op een telefoon opgenomen gesprekken zou blijken dat de twee de Tilster om het leven wilden brengen. Nadat ze hem aanvankelijk niet aan de telefoon kreeg, stuurde de Grouse een berichtje met de tekst "Kom je langs, ik ben dronken en eenzaam." Dit bericht kwam wel aan en de Tilster kwam per taxi naar Grou.

Bahco uit gereedschapskist

De Leeuwarder had de woning verlaten en kwam even later terug, alsof hij toevallig langskwam. Na een dik half uur sprak de Leeuwarder de Tilster aan op de advertentie. Meteen haalde hij ook een bahco uit zijn mouw, afkomstig uit een gereedschapskist die de verdachten eerder op de avond, bij het uitlaten van de hond uit een bestelbus hadden gestolen. De Tilster kreeg een paar klappen en ging vervolgens de Leeuwarder te lijf, met alle gevolgen van dien. Intussen had de Grouse de woning verlaten.

'Vrijwel alles boven de middel kapot'

Toen de politie arriveerde lag de Leeuwarder meer dood dan levend op de grond. De agenten dachten dat de man het niet zou overleven. In het vonnis van de rechtszaak tegen de Tilster stelde de rechtbank dat hij de Leeuwarder dusdanig te grazen had genomen dat “vrijwel alles boven de middel kapot was”. De man heeft lang moeten revalideren. Hij loopt nog steeds slecht en zijn kortetermijngeheugen is hij kwijt. Ook heeft hij geen herinneringen aan de bewuste avond.

Geen zelfverdediging

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat de Tilster uit zelfverdediging had gehandeld toen hij werd aangevallen met de bahco. Hij ging echter over de grens van de noodzakelijke verdediging toen hij de Leeuwarder, nadat deze weer bij bewustzijn was gekomen, opnieuw had geslagen en geschopt. De Tilster werd vorig jaar veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij heeft hoger beroep aangetekend. Hij woonde dinsdag als slachtoffer de rechtszaak bij. Bij hem is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Hij wil 15.000 euro smartengeld van de verdachten.

Onmiddellijke gevangenneming

Beide verdachten hebben niet in voorarrest gezeten. De Leeuwarder omdat hij zwaargewond was, de Grouse bleef op vrije voeten omdat volgens Janssens in eerste instantie onduidelijk was wat er precies in de woning was gebeurd. Maar om beide verdachten vrij te laten rondlopen is niet uit te leggen richting de samenleving, stelde de officier. Hij verzocht de rechtbank om de onmiddellijke gevangenneming te bevelen van beide verdachten op de dag van de uitspraak. Die is op 26 januari.