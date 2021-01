Werkzaamheden aan brug Skûlenboarch

di 12 januari 2021 12.59 uur

JISTRUM - Rijkswaterstaat werkt dinsdag aan de brug bij Skûlenboarch tussen Jistrum en Eastermar. Het aantal storingen en lawaai moet afnemen na deze onderhoudsklus. De brug is tussen 9.00 uur en 17.00 uur dicht voor al het doorgaande verkeer.

In de zomerperiode staat de brug regelmatig in storing. Bovendien zorgt de brug voor lawaaioverlast als het warm is. Dan buigt het metaal meer. De grotere kromming geeft lawaai bij het sluiten als de metaaldelen op de kade op hun plek vallen. Omwonden horen dan en luide bonk. Mogelijk is de middelpeiler van de brug verzakt en is daardoor het geluid nog erger dan voorheen. De mogelijke verzakking wordt ook onderzocht.

