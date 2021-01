Traag internet? Zo komt het en dit kun je eraan doen!

di 12 januari 2021 10.40 uur

DRACHTEN - Langzaam internet is erg vervelend. Haperende video's, langdurende downloads, dit terwijl je dacht dat je een goed internetabonnement had afgesloten. In sommige gevallen kun je zelf actie ondernemen om je internet sneller te maken. Lees de tips in dit artikel en ontdek of je sneller internet kunt krijgen op jouw adres.

ADSL en VDSL afstand tot wijkcentrale

Maak je voor internet gebruik van een ADSL- of VDSL-verbinding? Dan kan het zijn dat je de beloofde snelheid van je internetabonnement niet kunt halen. Dit heeft namelijk te maken van de afstand van je aansluitpunt tot de wijkcentrale. Ook de kwaliteit van de bekabeling en de demping spelen hierbij een rol.

De snelheid van je internet wordt hierbij dus beïnvloed door je adres en externe factoren. Je kunt aan deze factoren zelf niets aan veranderen. Wel kun je zelf heel gemakkelijk je internet snelheid testen, zodat je weet wat je huidige downloadsnelheid en uploadsnelheid zijn.

Komt je snelheid overeen met de beloofde snelheid van je pakket? Dan zou je voor sneller internet een pakket met meer data kunnen afnemen.

Is glasvezel beschikbaar op mijn adres?

Glasvezel internet staat bekend om de hoge snelheden. Het glasvezelnetwerk wordt steeds verder uitgebreid, zo ook in Noord-Friesland. Er werd bijvoorbeeld onlangs gestart met een groot glasvezelproject in de Noorderbuurt in Drachten.

Momenteel is glasvezel echter nog niet op ieder adres beschikbaar. Benieuwd of je zelf gebruik kunt maken van glasvezel? Je kunt middels een postcodecheck gemakkelijk controleren of glasvezel internet bij jou beschikbaar is.

Factoren in huis die snelheid beïnvloeden

Met glasvezel ben je vrijwel verzekerd van snel internet, maar heb je ADSL of VDSL dan zijn er zoals je hebt kunnen lezen een aantal factoren die de snelheid van je internet kunnen beïnvloeden. Aan de afstand tot de wijkcentrale en de kwaliteit van de kabel kun je zelf niets doen, maar er zijn wel een aantal andere acties die je kunt nemen om je internet te versnellen.

1. Gezinsgrootte en mate van gebruik

Heb je een groot gezin en wil je met meerdere personen tegelijkertijd gebruikmaken van internet? Dan heb je meer Mbit/s nodig om via ieder toestel het internet soepel te laten werken. Een richtlijn:

Tot 20 Mbit/s: als je als enige gebruikmaakt van internet.

40 tot 50 Mbit/s: voor gemiddelde gezinnen die meerdere verbonden apparaten tegelijkertijd willen gebruiken.

Vanaf 80 Mbit/s: voor grote gezinnen of voor gemiddelde gezinnen die veel downloaden en streamen. Denk aan het gelijktijdig gamen, surfen en kijken van Netflix.

Het zou best kunnen dat je voorheen heel tevreden was over je abonnement en dat je de laatste tijd hebt gemerkt dat het internet langzamer is geworden. Ga dan eens na of je het ook intensiever bent gaan gebruiken, dit zou de oorzaak kunnen zijn.

Indien je merkt dat internet regelmatig hapert, dan zou een upgrade van je internetabonnement dus uitkomst kunnen bieden.

2. Ongebruikte verbonden apparaten uitschakelen

Apparaten die verbonden zijn met het internet werken op de achtergrond mogelijk door. Om zeker te zijn dat ze geen invloed hebben op je snelheid, schakel je ze het beste uit.

3. Plaatsing en kwaliteit van het modem

Het internet komt je huis binnen via een ISRA punt. Hoe korter de afstand tussen het modem en het ISRA punt, hoe beter je verbinding zou moeten werken. Is je internet traag, dan kan het dus helpen om eens te kijken of je de kabel kunt verkorten. Soms wordt er al verschil gemerkt bij een verkorting van 10 centimeter.

Check ook of het modem en de aansluitpunten nog goed intact zijn. Af en toe ontstaat er corrosie op de contacten, wat de verbinding kan beïnvloeden. Je kunt de contacten schoonmaken of (laten) vervangen.

Tot slot kun je het modem uit de meterkast halen, of wifi-versterkers in huis plaatsen. De kans op verstoring neemt namelijk toe wanneer het draadloze signaal door muren en plafonds moet. Test met plaatsing van het modem op verschillende plekken en kijk of je verschil merkt. Wie weet is je internet dan een stuk sneller!