Bestuurder gewond na ongeval bij Hallum

ma 11 januari 2021 19.54 uur

HALLUM - Een bestuurder is maandag iets voor 18.00 gewond geraakt bij een ongeval. Dit gebeurde nadat het voertuig op de Noordermiedweg bij Hallum in de sloot terecht kwam. De brandweer moest in actie komen om de bestuurder uit het voertuig te halen.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Het is niet bekend wat de man heeft overgehouden aan het ongeval.

