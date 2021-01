Onderwijs op afstand: kleuters laten het zien

ma 11 januari 2021 18.40 uur

DRACHTEN - De kleuters van de jenaplanschool de Wiekslag in Drachten moesten de afgelopen tijd thuis lessen volgen. Via teams komen ze online. "Ik zie Yoran en Evi!" Het is een en al enthousiasme, verbazing maar vooral vrolijkheid en blijdschap dat de kinderen elkaar weer zien. Nog fijner is dat het lukt om elkaar in beeld te krijgen, contact te hebben en elkaar weer te ontmoeten. Zowel de ouders als het team hebben hun uiterste best gedaan om het digitaal voor elkaar te krijgen en het lukt.

Wat normaal gesproken een vanzelfsprekende ontvangst is met de kinderen in de groep, heeft het elkaar aanraken en ook knuffelen nu een andere lading. Jonge kinderen die in een online omgeving elkaar tegenkomen. Het is bijzonder om mee te maken, een ontroerend moment.

Het online onderwijs aan jonge kinderen voelt heel onnatuurlijk. Je wilt de kinderen zien en voelen. De kinderen willen elkaar zien en voelen. Het is dan ook een uitdaging om een mooi en uitdagend aanbod voor de jonge kinderen te bedenken.

De hulp van ouders is daarbij van cruciaal belang. Een hele grote uitdaging voor alle gezinnen. We zien een hoge betrokkenheid bij de ouders om de kinderen te helpen, om de online lessen en instructiemomenten te volgen maar ook om vervolgens met de kinderen de opdrachten uit te voeren.

Niet alleen zitten, maar ook bewegend leren

Tijdens de online instructiemomenten krijgen de kinderen opdrachten die ze vervolgens samen met de ouders of alleen gaan uitvoeren:

tellen

meten

puzzelen op de kop

Naast de online lessen krijgen de kinderen veel doe opdrachten. De kinderen mogen uit de bingo kaart elke dag 2 opdrachten kiezen om uit te voeren klussen in huis. Esmee gaat de kamer zuigen en koekjes bakken.

De eerste week zit er inmiddels op voor de kinderen. Is het mogelijk? Onderwijs op afstand aan jonge kinderen? Het lukt, maar alleen met een hele grote inspanning van de ouders en de groepsleerkrachten. "We zien nu vrolijke kinderen die leren en ontdekken en daar gaat het tenslotte om." zo laat de school deze site weten.

(met dank aan Rens, Juna, Nora, Jildau en Esmee)

