'Goede vrienden' op de vuist: werkstraf

ma 11 januari 2021 14.00 uur

LEEUWARDEN - Ze waren goede vrienden en dronken geregeld een drankje met elkaar. Op de avond van 4 januari vorig jaar was het even goed mis tussen een 53-jarige Westereender en zijn maat. Wat de precieze aanleiding was, wisten ze niet meer, maar op een gegeven moment had de Westereender zijn kameraad klappen gegeven. Hij moest maandag voor de rechter verschijnen. De man was er niet, volgens zijn advocaat omdat hij ziek was.

Discussie uit de hand gelopen

De vrienden zaten 's avonds te drinken in de woning van een van hen. Een derde aanwezige had verklaard dat er rond een uur of tien iets van een discussie was geweest, waarna het behoorlijk uit de hand liep. Het slachtoffer zou de verdachte eerst hebben geslagen, maar daar had de verdachte niets over verklaard.

Nekklem

Hij had zijn kameraad in een soort nekklem genomen, waarna hij de ander in het gezicht had geslagen. Het slachtoffer dacht dat hij wel 20 keer door de Westereender was geslagen. Later bleek dat hij een gebroken jukbeen had opgelopen. Nadat hij was aangehouden erkende de verdachte dat hij zijn maat had mishandeld. Volgens hem had hij de ander met de vuist en de vlakke hand geslagen.

Overmatig drankgebruik oorzaak

"Een wonderlijk dossier", vond de politierechter. De rechter veronderstelde dat het overmatige drankgebruik de voornaamste oorzaak was dat de Westereender zijn maat te lijf was gegaan. De man moest van de politie blazen, hij produceerde maar liefst 1385 ug/l. Hij had bier en cola-beerenburg gedronken.

Proeftijd verlengd

Overeenkomstig de eis van de officier van justitie veroordeelde de rechter de Westereender tot een werkstraf van 32 uur. Van een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week verlengde de rechter de proeftijd met een jaar. De man moet 250 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen en 341 euro voor het eigen risico van de zorgverzekering. Volgens de advocaat van de Westereender is het inmiddels over en uit met de vriendschap.