'Huilende baby' in container blijkt pop te zijn

ma 11 januari 2021 12.10 uur

GYTSJERK - De brandweer van Gytsjerk rukte zondagnacht uit voor een 'huilende baby'. Een passant had deze gehoord nadat hij afval in een container bij het tankstation aan de Trynwâldsterdyk bij Gytsjerk had gegooid. Ook de politie en ambulance kwamen uit voorzorg naar de kledingcontainer.

De container is door de brandweer geopend en de rommel is verwijderd om te ontdekken wat er nu precies aan de hand was. Uiteindelijk werd een speelgoed baby, die huilende geluiden maakte, aangetroffen. Deze begon geluid te maken als er beweging werd vastgesteld door de pop. Eind goed, al goed. De brandweer kon daarop met een gerust hart terugkeren naar de kazerne.