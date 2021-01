Hack-aanval bij Damstra: systemen liggen plat

ma 11 januari 2021 11.06 uur

DRIEZUM - De bedrijven van Damstra in Driezum zijn getroffen door een hack-aanval. Dat meldt het bedrijf op Facebook. "De ICT-dienstverlener van Koninklijke Damstra Installatiegroep heeft haar bedrijf vanwege een vijandige hack stil moeten leggen. De Damstra-bedrijven kunnen vanaf zondag dus niet meer bij hun bedrijfsgegevens." De hack vond plaats bij hun dienstverlener Accent Automatisering die te maken kreeg met een aanval. Ze hebben alles 'dicht' moeten zetten. Meerdere klanten van Accent, zoals bijv. ook het Kinderwoud, zijn getroffen en niet bereikbaar via de mail.

De installatiemonteurs kunnen gewoon hun werk blijven doen maar ze kunnen niet meer bij de planning. Het is dus mogelijk dat monteurs nu niet meer weten waar ze een afspraak hebben gemaakt. Het bedrijf roept klanten op om zich - indien nodig - te melden: "Als u dit op tijd leest, vragen wij u dringend om ons op de bekende nummers te bellen en de afspraak opnieuw door te geven. Dan kunnen wij onze afspraken nakomen en dat willen wij natuurlijk graag."

Er wordt in de tussentijd hard gewerkt om de problemen op te lossen. Het is onbekend wat voor hack-aanval er precies heeft plaatsgevonden. Het gebeurt regelmatig dat bedrijven getroffen worden door aanvallen. In april 2020 was de Dokkumer Vlaggencentrale het doelwit van hackers.