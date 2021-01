Autobrand geblust op Gariperwei bij Oudega

Publicatie: zo 10 januari 2021 22.44 uur

OUDEGA - De brandweer moest zondagavond om 21.47 uur uitrukken voor een mogelijke autobrand aan de Gariperwei in Oudega. De automobilist zag vlammen onder de motorkap en is daarop meteen gestopt. Met een flesje water is geprobeerd om de brand te blussen. Uit paniek probeerde hij de auto weer te starten en daarop is de auto nog verder in de berm terecht gekomen.

Een passant heeft geholpen en wist met een brandblusser het vuur te doven. De bestuurder raakte bij zijn blusactie en leeghalen van auto gewond aan zijn duim en hij kreeg van de ter plaatse gekomen brandweer een pleister. De brandweer voerde een nacontrole uit. Een berger is ingeschakeld om het voertuig te bergen.

