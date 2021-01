Zestien ransuilen gespot in centrum van Kollum

Publicatie: zo 10 januari 2021 16.20 uur

KOLLUM - Aan de Voorstraat in Kollum zijn sinds eind december een 16-tal ransuilen gevestigd in de bomen bij Philippusfenne, de oude notariswoning. Eind 2019 verzamelden zich ook al een aantal ransuilen in de bomen bij de oude notariswoning. De ransuilen hebben over belangstelling niet te klagen, er zijn vele mensen die even een kijkje nemen en ze op de foto zetten.

Normaal gesproken komen de ransuilen voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. ’s Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, vlak bij gunstige voedselgebieden.

FOTONIEUWS