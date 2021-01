Woonzorgcentrum 't Suyderhuys tijdelijk gesloten

Publicatie: za 09 januari 2021 22.34 uur

SURHUISTERVEEN - Bij twaalf bewoners en veertien medewerkers van het ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen is door GGD Fryslân het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de Kwadrantgroep bekendgemaakt. Daarnaast zijn er meerdere bewoners en medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus.

Omdat er op meerdere afdelingen besmettingen zijn is er onvoldoende zicht op de verspreiding van het virus. Daarom hebben we in overleg met de GGD en de Eerste Geneeskundige van de KwadrantGroep besloten ’t Suyderhuys voorlopig te sluiten. De locatie is van vrijdag 8 januari tot en met donderdag 21 januari gesloten voor bezoek. Tijdens deze periode verblijven alle bewoners in quarantaine op hun eigen appartement.

De bewoners met corona worden op hun eigen appartement beschermd verpleegd. Ook de groepsverzorging, huiskamers, het restaurant en dagverzorging de Roos zijn in deze periode gesloten.

Kwadrantgroep: "We beseffen dat dit een heftig bericht is. Voor nu is dit de beste manier om het coronavirus een halt toe te roepen en bewoners en bezoek te beschermen. Vanzelfsprekend hebben wij in deze situatie extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van ‘t Suyderhuys."