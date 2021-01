Schoorsteenbrand aan Swellenest in Hurdegaryp

Publicatie: za 09 januari 2021 22.20 uur

HURDEGARYP - De brandweer van Gytsjerk en Leeuwarden rukte zaterdag om 21.29 uur uit voor een schoorsteenbrand aan het Swellenest in Hurdegaryp. Er was brand/vuur ontstaan in het rookkanaal.

Met behulp van de hoogwerker kon het kanaal worden geïnspecteerd en schoongemaakt. Tijdens het werk kwam er veel rook uit de schoorsteen.

