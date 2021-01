Tips om klantloyaliteit te verhogen

Publicatie: za 09 januari 2021 10.00 uur

LEEUWARDEN - Veel bedrijven focussen op het verwerven van klanten. Maar het behouden van klanten is minstens even belangrijk, of misschien zelfs nog belangrijker. Hoe zorg je ervoor dat je klanten je producten blijven kopen? Hieronder hebben we enkele tips verzameld om jouw klantloyaliteit te verhogen.

Zorg voor een goede klantenservice

Een goede klantenservice wordt steeds belangrijker. Wat houdt dit exact in? Tegenwoordig draait het allemaal om responstijd. Klanten willen namelijk zo snel mogelijk geholpen worden. Zo verwachten ze een klantendienst die continu beschikbaar is. Zo'n 64% van de klanten verwacht namelijk dat bedrijven in real-time reageren op hun vragen.

Het is daarom is van groot belang dat je bedrijf ook op sociale media actief is. Als klanten een bedrijf contacteren via sociale media, dan verwacht zo'n 40% van hen een antwoord binnen het uur. 32% verwacht zelfs een antwoord binnen de 30 minuten. Zorg er daarom voor dat je bedrijf goed bereikbaar is.

Heeft een klant een vraag, probleem of klacht, probeer hen hierbij dan zo snel mogelijk te helpen. Doe dit ook op een vriendelijke een persoonlijke manier. Zo'n 66% van de klanten zou namelijk naar de concurrentie overstappen als ze het gevoel krijgen dat ze als een nummer worden behandeld i.p.v. als een individu. Een tevreden klant komt dus vaker bij je terug.

Beloon je klanten

Dit is één van de beste manieren om klanten te behouden. Wie houdt nu niet van cadeautjes of verrassingen? Hoe kun je klanten bedanken voor hun loyaliteit? Denk aan kortingen, winacties, verjaardagscadeautjes, voordeelcheques en exclusieve aanbiedingen. Ook het aanbieden van een loyaliteitsprogramma of het weggeven van bonussen zijn goede manieren om klanten in de bloemetjes te zetten.

Bedrijven die kiezen voor loyaliteitsprogramma's belonen loyaal koopgedrag door bijvoorbeeld cadeaus of kortingen weg te geven. Soms ontvangen de klanten onmiddellijk een beloning, terwijl ze bij andere loyaliteitsprogramma's eerst punten moeten bijeensparen die op een later moment kunnen worden ingeruild voor een cadeau. Zo'n 76% van de vrouwen en 72% van de mannen winkelen bij bedrijven die een loyaliteitsprogramma aanbieden. Sommige bedrijven, zoals online kansspelaanbieders, kiezen dan weer voor bonussen. Zij trakteren trouwe klanten op de beste no deposit bonussen. Dit is opnieuw een manier om klantloyaliteit te verhogen. Deze bonussen zijn namelijk erg gewild.

Beloningen dragen niet alleen bij tot de klantloyaliteit, ze zorgen er ook voor dat je bedrijf meer in de picture komt te staan. Daarnaast kun je dankzij beloningen meer nieuwe klanten binnenhalen. Tevreden klanten kunnen namelijk vrienden of familie op de hoogte stellen van je beloningen. Bovendien kost het behouden van klanten heel wat minder dan het verwerven van nieuwe klanten. Een nieuwe klant binnenhalen kost namelijk zes keer zoveel als een klant behouden.

Praat met je klanten en luister naar wat ze te zeggen hebben

Veel bedrijven luisteren niet naar hun klanten. Hierdoor lopen ze waardevol advies mis. Bedrijven kunnen namelijk heel wat voordeel halen uit het luisteren naar klanten. Verzamel daarom feedback van je klanten via vragenlijsten of enquêtes. Als de klanten bijvoorbeeld klagen over de layout van je winkel, luister hier dan naar en los het probleem op. Breng de klanten daarna op de hoogte van de veranderingen, zo weten ze dat je naar hen hebt geluisterd en actie hebt ondernomen. De klanten voelen zich dan gehoord en zijn meer geneigd om opnieuw bij je te winkelen.

Wees transparant en eerlijk

Anno 2020 vinden klanten het belangrijk dat een bedrijf transparant en eerlijk is. Als er iets fout loopt, probeer dit dan niet te verbergen, maar kom hier eerlijk voor uit. Neem ook je verantwoordelijkheid als er iets verkeerd gaat. De klanten waarderen dit enorm.

Als een klant daarnaast op zoek is naar een product of dienst die jij niet kunt leveren, verwijs hen dan door naar een bedrijf dat beter bij hun behoeftes past. Klanten zullen dit niet vergeten en als ze in de toekomst wel op zoek zijn naar je product, dan zullen ze sneller bij je terugkomen.

Maak het je klanten gemakkelijk

Denk na over hoe je de klantervaring kunt verbeteren en gemakkelijker kunt maken. Je klanten zullen dit waarderen en zullen blijven terugkomen. Zo kun je bijvoorbeeld het afrekenproces stroomlijnen zodat de klanten je producten sneller en eenvoudiger kunnen kopen. Daarnaast appreciëren je klanten het bijvoorbeeld ook als je vragen beantwoordt via sociale media. Dit bespaart hen tijd aangezien ze de klantenservice niet via telefoon of e-mail moeten contacteren. Zorg er bovendien voor dat je website snel laadt en gebruiksvriendelijk is. Weet je niet goed wat je nog kunt verbeteren? Zoals we hierboven al vermeldden, is feedback verzamelen een snelle manier om dit te weten te komen.