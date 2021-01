Plaatselijk spekglad: code oranje

Publicatie: za 09 januari 2021 09.16 uur

BURGUM - Het kan plaatselijk spekglad zijn. Zo eindigde zaterdagochtend een automobilist in de sloot op de kruising van Gaestmanbuorren met de Langelaan bij Burgum. Delen van de kruising waren spekglad vanwege de ijzel.

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanwege de verraderlijke gladheid die door ijzel kan ontstaan. Zolang de temperatuur rond het vriespunt blijft hangen, blijft het plaatselijk glad.

Voor zover bekend vonden er in de regio weinig zware ongevallen plaats. Naast het ongeval in Burgum, reed aan de Poasen in Hemrik een automobilist tegen een bruggetje. In Drachten kwam een scooterrijder ten val als gevolg van een spekgladde weg.

