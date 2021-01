Man overleden na eenzijdig ongeval bij SuwÃ¢ld

Man overleden na eenzijdig ongeval bij Suwâld

Publicatie: vr 08 januari 2021 17.49 uur

SUWâLD - Door vermoedelijk een onwelwording is een automobilist vrijdagmiddag met zijn voertuig in de sloot beland langs de Monnikenweg tussen Suwâld in Burgum. Een ambulance en de politie kwamen om 16.39 uur ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Alle hulp mocht niet meer baten, de 66-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is ter plaatse overleden.

De politie (VOA) heeft later een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval en doodsoorzaak. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval enige tijd niet toegankelijk voor het doorgaande verkeer.

