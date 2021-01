Kollumerzwaagster (28) rijdt door na aanrijding

Publicatie: vr 08 januari 2021 15.11 uur

DE WESTEREEN - Een 28-jarige man uit Kollumerzwaag is donderdagmiddag op de Foarstrjitte in De Westereen aangehouden nadat hij was doorgereden na een ongeval op de Blokhuisplein in Leeuwarden.

Omstreeks 16.35 uur werd een 36-jarige fietser uit Leeuwarden aangereden op het Blokhuisplein door een autobestuurder. De autobestuurder reed vervolgens door. De fietser is gecontroleerd door ambulancepersoneel maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.

Door de Meldkamer in Drachten werd direct een verzoek gedaan aan de politieagenten in Friesland om uit te kijken naar het betrokken voertuig. Om 17.00 uur werd de bestuurder van de auto in De Westereen op de Foarstrjitte onderschept door de politie.

Uit de speekseltest bleek hij onder invloed van amfetamine. De verdachte is aangehouden en aan het bureau volgde de bloedproef. Tevens kreeg hij een rijverbod voor 24 uren en een proces-verbaal voor verlaten plaats ongeval.