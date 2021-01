Coronavirus: besmettingen licht gestegen

Publicatie: vr 08 januari 2021 13.28 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week licht gestegen. Dat meldt de GGD Fryslân. In de eerste week van het nieuwe jaar kwamen er 1696 nieuwe gevallen bij, net iets meer dan de 1658 van de laatste week van 2020. De verzwaarde lockdown heeft nog onvoldoende effect. Dit baart de GGD Fryslân zorgen.

Er raakten de afgelopen week bijna 400 mensen besmet in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Dat is ruim een derde meer dan een week eerder. De GGD Fryslân heeft duidelijke signalen dat de extra besmettingen een gevolg zijn van feestjes tijdens de jaarwisseling. Een opvallend groot deel hiervan betreft jongeren op Terschelling. Hier bleken de afgelopen week 41 besmet.

In deze week zijn 234 zeventigplussers getroffen door het virus, een stijging van 11 procent. In verpleeg- en verzorgingshuizen raakten 105 bewoners besmet, net iets meer dan in de weken ervoor. Het aandeel van de groepen tussen 40 en 60 jaar daalde. De besmettelijker Britse variant van het virus die vorige week bij een inwoner van Friesland is geconstateerd, is niet verder aangetroffen in de provincie. Het is nog onduidelijk hoe deze persoon besmet is geraakt.

Aanmeldingen voor vaccinatie

Waar de Friese ziekenhuizen deze week begonnen met het vaccineren van personeel, start GGD Fryslân op 15 januari in WTC Expo in Leeuwarden. Hier komen medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, medewerkers gehandicaptenzorg en medewerkers wijkverpleging en WMO. Tot nu toe hebben zich ruim 3600 zorgmedewerkers gemeld voor een prik. Nog niet iedereen uit die groep is uitgenodigd door het RIVM. Inmiddels hebben 900 mensen aangegeven te willen helpen met het vaccinatieprogramma.

Het vaccineren is een belangrijke stap om gezond te blijven, het virus terug te dringen en daardoor meer bewegingsvrijheid te krijgen. Toch blijft het voor wie gevaccineerd is van belang om uit voorzorg afstand te houden en zich te laten testen bij klachten. Het is nog niet bekend in welke mate iemand na vaccinatie het virus alsnog kan oplopen en door kan geven zonder zelf ziek te worden. De komende tijd ontstaat hier meer helderheid over. Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe minder kansen het virus krijgt om te verspreiden en schade aan te richten.

Cijfers

Het aantal tests nam de afgelopen week weer toe. Bij de zes Friese GGD-locaties lieten 11.204 mensen zich controleren, zo'n 500 meer dan een week eerder. Deze week is het overlijden van 17 mensen met het virus gemeld bij de GGD. Er waren 8 nieuwe opnames in de Friese ziekenhuizen. Met de 1696 positieve tests van deze week zijn nu 16.472 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het coronavirus.

Gemeenten

Behalve op Terschelling (van 9 naar 41 positieve tests) nam het aantal besmettingen ook in met name Opsterland en Tytsjerksteradiel fors toe. In vijf gemeenten was sprake van een afname.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week (zeven dagen): Súdwest-Fryslân 310, Leeuwarden 295, Noardeast-Fryslân 129, Smallingerland 126, Waadhoeke 125, Heerenveen 113, Tytsjerksteradiel 109, Achtkarspelen 92, Opsterland 81, De Fryske Marren 79, Dantumadiel 75, Weststellingwerf 50, Terschelling 41, Ooststellingwerf 36, Harlingen 26, Vlieland 5, Ameland 4 en Schiermonnikoog 0.