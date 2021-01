Bestelbus eindigt in de sloot bij Brantgum

Publicatie: vr 08 januari 2021 12.41 uur

BRANTGUM - Een bestuurder van een bestelbus is vrijdagochtend met zijn voertuig in de sloot beland langs de Fjildbuorsterwei bij Brantgum. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen en is direct naar een woning gegaan. In de tussentijd werd het voertuig aangetroffen. Omdat bij de melder niet duidelijk was of er iemand in het voertuig zat, werd eerst groot alarm geslagen.

Een deel van de hulpdiensten hoefde niet meer te worden ingezet omdat de bestuurder niet gewond was geraakt. Berger Boersma heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd.

