Inbraak bij zwemcentrum in Kollum

Publicatie: vr 08 januari 2021 11.29 uur

KOLLUM - Het Zwemcentrum in Kollum is deze week door het dievengilde bezocht. Een laptop en draagbare muziekbox werden in de nacht van woensdag op donderdag buitgemaakt.

De dader(s) zijn aan de achterkant van het zwembad via de steeg binnengekomen door een rooster in de deur te forceren. Er is veel schade aangericht.

De gestolen laptop is van het merk Terra, ook zijn er enkele knoppen van letters vervaagd door ouderdom. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek.