Auto volledig uitgebrand bij Burgum

Publicatie: do 31 december 2020 22.50 uur

BURGUM - Bij het aquaduct over de Centrale As aan de kant van Garyp is op Oudejaarsavond een auto volledig uitgebrand. De opgeroepen brandweer uit Burgum kon in eerste instantie niet ter plaatse komen. Er stonden namelijk hekken op de toegangsweg. Een hek is met een knipschaar opengeknipt.

De brandweer kon vervolgens naar de autobrand rijden. De politie kwam o.a. ter plaatse door de auto te parkeren op de as in het aquaduct en daarna het talud op te lopen. De brand is geblust door de brandweer. Het verkeer op de Centrale As ondervond enige hinder van de rookontwikkeling tijdens het bluswerk.

Het is onduidelijk hoe de auto op deze locatie gekomen is. Er raakte niemand gewond.

