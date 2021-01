Vuurwerk in auto gegooid: BMW flink beschadigd

Publicatie: do 31 december 2020 19.58 uur

TWIJZEL - Een BMW is op oudejaarsavond flink beschadigd geraakt door vuurwerk. Er werd - volgens omstanders - zwaar vuurwerk in de auto gegooid. Dat kwam vervolgens in het voertuig tot ontploffing. De airbags klapten uit en bovendien barste het voorraam. De overige ramen bleven heel

Het incident vond plaats op de Jan Ritskesstrjitte in Twijzel. De brandweer van Buitenpost werd om 19.38 uur opgeroepen voor het incident. Mogelijk zou het voertuig in brand staan, daar was geen sprake van.

FOTONIEUWS