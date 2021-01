Onderzoek naar doodsoorzaak vrouw voortgezet

Publicatie: do 31 december 2020 15.03 uur

DOKKUM - De forensische opsporing van de politie is op Oudejaarsdag doorgegaan met het onderzoek naar de doodsoorzaak van een vrouw. Zij werd woensdag aan het begin van de avond dood aangetroffen op de bovenverdieping van een woning aan de Kwartel in Dokkum. Om 18.27 uur ontvingen deelnemers van Hartslagnu een oproep voor reanimatie. De hulp kwam te laat, de vrouw was al overleden.

De politie wilde donderdagmiddag niets melden over de voortgang van het onderzoek. In de woning werden bloedsporen aangetroffen. Om een misdrijf uit te sluiten, is de politie een uitgebreid onderzoek gestart.

De politie liet in de loop van de avond weten dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. Omdat er veel sporen werden aangetroffen, werd een uitgebreid onderzoek gedaan.